Стоит ли указывать при мобильных переводах комментарии вроде «рахмет», «возвращаю» или «долг», чтобы избежать возможных вопросов от налоговых органов? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в ведомстве сообщили, что в соответствии со статьей 24 Налогового кодекса банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные банковские операции, предоставляют информацию по установленным формам и не указывают комментарии по денежным переводам.

«Ввиду изложенного органы государственных доходов не имеют доступа к содержанию сообщений или примечаний по денежным переводам и указанные комментарии в вашем запросе не имеют юридического значения при проведении налоговой проверки», — говорится в официальном ответе ведомства.

Таким образом, как отметили в Комитете госдоходов, наличие или отсутствие каких-либо комментариев к переводу не влияет на налоговую оценку операций.

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