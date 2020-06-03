Возвращают их исконные названия — Токаев о переименовании населенных пунктов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде» высказался о переименовании населенных пунктов со славянского на казахский лад, передает Tengrinews.kz.

«Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин год назад проехал по Казахстану, говорил с русскими гражданами вашей страны. Многие из них отмечали такие тенденции, как частое переименование населенных пунктов, определенные трудности, возникающие при трудоустройстве славянского населения в органы власти», — прозвучал вопрос издания.

«Повального переименования нет. Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия. Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно непопулярные среди местных жителей, например Тепловозная и Приканальная», — ответил Глава государства.

Президент отметил, что каждому переименованию предшествуют разъяснительная работа, историческое обоснование, учитывается мнение граждан, выраженное в ходе соцопросов и сходов.

«Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия. Совсем недавно в Караганде появились улицы Григория Потанина (российский географ, публицист, исследователь Центральной Азии — прим. автора) и Александра Затаевича (русский и советский музыкант, народный артист Казахской ССР — прим. автора). Не могу согласиться с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на государственную службу. Представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах. Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции русский язык официально употребляется в государственных органах», — сказал Токаев.

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