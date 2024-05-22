Возвращать деньги за оплаченную и не использованную электроэнергию потребителям будут автоматически

МНЭ разработало Методику автоматического возмещения субъектам предпринимательства с мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета или возврата ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями, сообщает zakon.kz

Речь идет о среднем показателе количества отключений на одного потребителя за один календарный год и среднем показателе продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год.

Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) и средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя (SAIDI) определяются по итогам календарного года государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики.

Перерасчет или возврат ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию производится отдельно по каждому потребителю до 1 мая последующего года.

Энергопередающие организации в срок до 15 мая последующего года предоставляют информацию о перерасчете или возврате ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию в ведомство уполномоченного органа и его территориальные органы.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 июня.

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