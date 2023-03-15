Возвращение 2008 года? Повлияет ли банковский кризис в США на казахстанскую экономику и курс тенге

Эксперты рассказали, как кризис в банковской сфере США может повлиять на казахстанскую экономику и курс тенге, передает Tengrinews.kz.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что ситуация с банковским кризисом в США может развиваться по двум сценариям. По негативному мы получим полноценный банковский кризис, по второму все закончится локальным банкротством нескольких банков.

«В сторону того, что текущие банкротства могут привести к кризису, говорит то, что клиенты банков из опасения за свои сбережения начнут снимать со счетов, что приведет к коллапсу всей системы. Так было во временя «Великой депрессии» в начале 1930-х годов. За второй вариант говорит то, что люди с тех пор все-таки стали немного умнее и понимают, что массовое бегство из банков не приведет ни к чему хорошему. ФРС США сейчас прилагает все усилия, чтобы такого не случилось, но перед ними стоит сложная дилемма. Дело в том, что причиной банкротства банков стало повышение ставки за год с 0,24 до более 4 процентов. Переоценка стоимости ценных бумаг привела к потерям банков. Они почему-то совсем не рассчитывали, что ставка будет расти. Их менеджеры полагали, что всегда будет только рост и все у них будет прекрасно. Некоторые банки на фоне кризиса потеряли до 75 процентов стоимости своих акций, но часть из них была откуплена», — рассказал Чеботарев.

По словам эксперта, развитие кризиса будет зависеть как от самих американцев, которые могут продолжить снимать деньги с депозитов, так и от ФРС, перед которой встает дилемма: продолжать повышать ставку для борьбы с инфляцией или снизить ее. Если повышение будет продолжено, то это может привести к банкротству других банков. Если финрегулятор США изберет более мягкую политику, то кризиса удастся избежать.

Чеботарев отметил, что на Казахстане крушение даже довольно крупного американского банка не отразится. У казахстанских банков достаточно собственных средств, и они не настолько зависимы от кредитов в валюте, привлеченных из-за рубежа. Казахстанские банки не настолько зависимы от американской банковской системы, как это было в 2008 году.

«Пока эта ситуация внутренняя для США и нас она никак не касается. Нас она коснется, только если кризис в США затронет все банки и перекинется на всю мировую финансовую систему», — добавил Чеботарев.

Независимый финансовый эксперт Нургали Нурмахамбетов считает, что ситуация с банкротством Silicon Valley Bank достаточно уникальна, так как практически все стартапы «Кремниевой долины» Калифорнии финансировались этим банком. Банк финансировал проекты под гарантию их акций, даже если эти акции еще не торговались на бирже. Благодаря этому он пользовался большой популярностью у начинающих IT-компаний. После того так в США повысилась базовая ставка, доходность вложений банка в технологические компании снизилась и это принесло убытки.

«Можно сказать, что это связано с проблемами технологического сектора, но на самом деле банкротство этого американского банка — это ранний симптом более системных проблем всего финансового сектора США. В большинстве случаев банки размещают значительную часть своих средств в государственных или частных облигациях. Банки покупали их в качестве вложения части своих свободных денежных средств, которые они получали из депозитов вкладчиков. Сейчас, когда базовая ставка в США увеличилась с ниже 0,5 процента до более 4,75 процента, рыночная цена этих облигаций стала значительно ниже. Вот примерно это сейчас случилось. На балансе большинства банков второго уровня на западе много таких облигаций, которые сейчас приносят нереализованные убытки, и если начнется отток средств с депозитов, то банку придется зафиксировать эти убытки. Образуется дефицит капитала, и если он не пополняется, то банк может стать банкротом. Это может привести к паническим настроениям на финансовом рынке и тяжелым последствиям, таким как разорение множества банков по той же схеме. Так может образоваться финансовый кризис в США или Европе», — рассказал финансист.

Как отметил Нурмахамбетов, американское руководство дало понять, что не будет спасать разоряющиеся банки, но поможет восстановить средства вкладчиков депозитов. Ранее, для того чтобы спасти банки, они могли «включить печатный станок» и снизить ставку. Однако сейчас США и ФРС придерживаются курса на борьбу с инфляцией. Сейчас, вероятно, ФРС будет поднимать ставки еще на 0,25 процента, хотя ранее прогнозировали, что ее поднимут выше на 0,5 процента. Как отметил эксперт, это не очень хороший «звонок» для экономики. В таких условиях инвесторы не готовы делать большие инвестиции в развивающиеся отрасли, что может в дальнейшем привести к сокращению числа рабочих мест и сокращению расходов населения.

«Более высокие ставки по кредитам приводят к снижению покупательского интереса и снижению роста экономики, расширения производств. Это влияет на ситуацию. Скорее всего, мы, как и многие другие страны мира, в ближайший год будем находиться под давлением высоких ставок. Еще ранее говорили, что будет происходить мягкая рецессия — 1-2 процента, а затем банки начнут снижать ставки, но после случаев с банками в США ситуация стала сложнее и, помимо угрозы экономическому росту, появилась угроза стабильности финансовой системы. Теперь у нас не одна проблема, а уже две. Исходя из этого, прогноз по рецессии будет более мрачным. В таких условиях обычно происходит рост доллара, так как люди массово обналичивают свои активы, к примеру, продают ценные бумаги или недвижимость и вкладывают их в твердую валюту, то есть в доллар. Мы уже сейчас видим небольшую девальвацию под влиянием этих негативных новостей, доллар начал укрепляться до 460-470 тенге за доллар. Я думаю рост будет продолжаться, но не до 500 тенге за доллар. Кроме того, в условиях сокращения производства падает спрос на энергоноситель и, соответственно, падают цены на нефть, или во всяком случае они не будут значительно расти. Этот сократит поступление доходов от экспорта в наш бюджет. Возможно, прогнозируемого роста ВВП в 4 процента уже не будет», — рассказал Нургали Нурмахамбетов.

Как отметил эксперт, в такой ситуации для Казахстана есть и определенные плюсы. В финансовой системе страны сейчас намного больше стабильности, чем перед кризисом 2008 года: нет таких больших «пузырей», как спекулятивные цены на недвижимость. И хотя они и сейчас завышены, но не настолько спекулятивны, как в 2008 году. Кроме того, задолженность наших банков второго уровня перед зарубежными кредиторами невелика, как это было при прошлом финансовом кризисе. В банках сейчас происходит не отток, а приток средств, в том числе из России и других стран, кроме того, внутренний приток. По мнению финансиста, казахстанские банки выступают бенефициарами от санкционной политики запада в отношении России. Кроме того, страна в целом сейчас более подготовлена к глобальному кризису за счет денежных и золотовалютных запасов, а также не столь большой закредитованности предприятий.

«У нас сейчас наблюдается закредитованность только физических лиц, но с внедрением банкротства для них, думаю, эта проблема скоро решится. У нашей финансовой системы нет зависимости от зарубежных кредитов. Если сейчас все же начнется новый мировой экономический кризис, а для этого есть определенные основания, уже началась мягкая рецессия, то удар будет не таким, как в 2008. Мы подошли к этому кризису с тем, что наши банки и финансовая система практически не пострадают. Сейчас мы больше завязаны на Россию, трансграничные потоки и внутреннюю повестку, чем на ситуацию на мировых финансовых рынках. На мировых финансовых рынках нас волнует только цена на экспортируемые нами товары. Наши прогнозы, что цены на нефть не будут так значительно снижаться, как это было во время пандемии. Если будет снижение, то по нефти, возможно, до 60 долларов или даже останется на уровне, как сейчас» , — добавил Нургали Нурмахамбетов.

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