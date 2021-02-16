Возвращение к нормальной жизни — Ерболат Досаев озвучил прогнозы

Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев озвучил мнение международных экспертов касательно возвращения планеты к нормальной после пандемии, передает «Казинформ».

«Производство и распределение вакцин происходит неравномерно. Лидирующей страной по темпам вакцинации является Израиль, где уже одну и более доз вакцины получили 41,6% населения, в то время как в крупных экономиках мира уровень вакцинации существенно ниже: в Великобритании — 20,2%, в США — 10,9%, в ЕС — 2,9%. Большинство развивающихся стран еще не приступили к вакцинации. По прогнозам международных экспертов, при текущих темпах вакцинации потребуется более 7 лет для охвата 75% населения планеты и возврата к нормальной жизни», — сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, глобальные фондовые рынки в январе этого года снижались на фоне опасений, что экономика может замедлиться из-за повторных вспышек пандемии и задержек с распространением вакцин.

«В США рынки испытывали дополнительное давление из-за спекулятивных сделок непрофессиональных трейдеров по ряду компаний, что привело к всплеску индекса волатильности на 11 п.п. — с 22 до 33%. На этом фоне доллар США укреплялся, что вкупе сростом доходностей ГЦБ США привело к снижению цен на золото», — отметил спикер.

«В условиях ужесточения ограничительных мер глобальный индекс деловой активности в январе 2021 года снизилсядо 52,3 пункта, в том числе в ЕС — до 48,7, в Китае — до 51,5 в результате замедления роста производства и новых заказов. Неравномерная и медленная вакцинация, затруднения с поставками и производством, появление новых штаммов и регулярно вводимые ограничения будут сдерживать рост глобального спроса в 2021 году», — заключил Е. Досаев.

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