Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: второе заседание рабочей группы отменили

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Запланированное на сегодня, 28 июня 2024 года, второе заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса отложено, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана.
«Запланированное на 28 июня 2024 года второе заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательного часового пояса отменено по обращению автора. Оповещение о дате и времени предстоящего заседания было направлено автору петиции 25 июня текущего года, за три рабочих дня до назначенной даты, на электронную почту и через мессенджер WhatsApp. 26 июня заявители направили письмо о переносе заседания рабочей группы на более позднюю дату. В связи с этим запланированное на 28 июня заседание отложено», – говорится в сообщении.
В Минторговли отметили, что дата проведения очередного заседания будет объявлена позже.
Первое заседание рабочей группы прошло 21 июня, где были заслушаны все пожелавшие выступить представители стороны автора петиции.