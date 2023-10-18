Возврат активов. Фитнес-клуб в Костанае в числе переданных государству — АФМ РК

Меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства принимаются Агентством по финансовому мониторингу. Об этом сообщил официальный представитель АФМ Алибек Абдилов.

«В доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть. В том числе, объекты стоимостью 33,75 млрд тенге, а именно, здание ТРЦ «Алмалы», расположенного в золотом квадрате города Алматы, а также ТОО «Unity Hall», которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Площадь объекта, расположенного в бизнес центре «Алматы Тауэрс», превышает 11 тыс. кв.м. Кроме того, в пользу государства передана сеть фитнес клубов «Fitnation». Объекты находятся в городах Астана, Алматы и Костанай. Все эти объекты, в соответствии с действующим законодательством, планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров», — сообщил официальный представитель АФМ РК.

Работа по возврату активов продолжается.

Напомним, Боранбаев 31 марта был приговорен к восьми годам заключения. 14 сентября агентство по финансовому мониторингу сообщило, что Боранбаев вернул государству активы на сумму 120 миллиардов тенге. 15 сентября бизнесмену сократили срок лишения свободы до шести лет заключения.

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