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Возврат часового пояса. Предложение депутатов пообещали рассмотреть

Фотография для новости Возврат часового пояса. Предложение депутатов пообещали рассмотреть

pixabay.com

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на пресс-конференции в правительстве 10 сентября 2024 года рассказала, планируют ли пересмотреть переход на единый часовой пояс в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, вопрос по переходу на единый часовой пояс изучался последние 10 лет. Над этим вопросом, как уточнила она, работала большая группа специалистов и экспертов.

«Теперь депутатский корпус поднял этот вопрос (перехода на зимнее и летнее время. – Прим. ред.). Мы, наверное, это предложение рассмотрим. Но в целом, даже года нет, как мы перешли на этот пояс. Надо, наверное, в целом рассмотреть, какие последствия есть от данного перехода. По крайней мере, по системе здравоохранения. По системе пользования электроэнергией мы каких-то резких колебаний не видим. Поэтому давайте рассмотрим эти предложения, чем они их аргументируют. И с учетом их предложений рассмотрим и дадим ответ через соответствующие госорганы, которые занимаются этими вопросами», – резюмировала Тамара Дуйсенова.

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