Возврат переплат: в Казахстане обновили правила

Министерство труда и социальной защиты населения утвердило изменения в порядок возврата излишне или ошибочно уплаченных социальных отчислений и пени, сообщает zakon.kz
Согласно новым требованиям, для получения услуги необходимо подать заявление установленной формы. Сделать это можно:
- в бумажном виде — через Государственную корпорацию;
- в электронном формате — через веб-портал.
К заявлению нужно приложить пакет документов, включая:
- копии документов, подтверждающих начало или прекращение трудовой деятельности участника системы обязательного социального страхования;
- копии упрощённой декларации для субъектов малого бизнеса (форма 910.00).
В случае отсутствия декларации допускается предоставление выписки из лицевого счета налогоплательщика, выданной органами государственных доходов.
