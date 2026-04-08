Возврат переплат: в Казахстане обновили правила

— Сегодня, 14:32
Министерство труда и социальной защиты населения утвердило изменения в порядок возврата излишне или ошибочно уплаченных социальных отчислений и пени, сообщает zakon.kz

Согласно новым требованиям, для получения услуги необходимо подать заявление установленной формы. Сделать это можно:

  • в бумажном виде — через Государственную корпорацию;
  • в электронном формате — через веб-портал.

К заявлению нужно приложить пакет документов, включая:

  • копии документов, подтверждающих начало или прекращение трудовой деятельности участника системы обязательного социального страхования;
  • копии упрощённой декларации для субъектов малого бизнеса (форма 910.00).

В случае отсутствия декларации допускается предоставление выписки из лицевого счета налогоплательщика, выданной органами государственных доходов.


