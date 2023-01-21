Впал в кому после наркоза: 3-летний малыш умер в Костанае

В Костанае умер впавший в кому после наркоза 3-летний малыш, передает Tengrinews.kz.

Ребенок скончался сегодня, 21 января, около 11.00 утра. Скорбную новость подтвердили в Управлении здравоохранения региона.

«Сегодня, несмотря на проводимое лечение, к огромному сожалению всего медицинского персонала, не стало ребенка, который впал в кому после операции. Управление здравоохранения и коллектив детской областной больницы выражает глубокие соболезнования родителям, родным и близким малыша. Скорбим вместе с вами.

Пациент 2019 года рождения поступил в декабре 2022 года на операцию в КГП «Областная детская больница «. После проведенной операции, будучи под наркозом, впал в тяжелую кому. Все это время мальчик находился в отделении реанимации. Лечение проводилось совместно с ведущими специалистами Научных центров и кафедр Астаны и Республики», — сообщили в Управлении здравоохранения.

Трехлетний Амир был в коме больше месяца. 15 декабря 2022 года ему и еще трем мальчикам — Игорю (4 года 10 месяцев), Акназару (3 года 9 месяцев) и Ерназару (2 года 5 месяцев) — сделали плановую урологическую операцию с анестезией в детской областной больнице. Но в положенное время от наркоза они не очнулись. У мальчиков вначале поднялась высокая температура, трое детей чуть позже пришли в себя, а Амир впал в кому и был переведен в реанимацию.

Родители детей предполагают, что все дело в анестезии, которую могли ввести неправильно либо она была некачественной. Препарат, по заявлению областного управления здравоохранения, был отправлен на экспертизу, но результатов до сих пор нет.

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