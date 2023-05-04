Впереди майский звездопад: ожидается до 50 метеоров в час

Любителей астрономии майское небо порадует звездным дождем –метеорным потоком эта-Акварид. Пик активности майских Акварид произойдет в ночь с 5 на 6 мая, по прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 50 метеоров в час, сообщает zakon.kz.

По информации Московского планетария, широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая: с 3 по 10 мая, когда можно наблюдать 30 и более метеоров в час (по наблюдениям 1984 — 2001 гг., проанализированных Тимом Купером и подтвержденных более поздними визуальными и радионаблюдениями).

Майские Аквариды – красивый и богатый метеорный поток. Его источником является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Ежегодно в апреле-мае и октябре (Ориониды) Земля проходит сквозь него. Комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет – в 2061 году.

Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы, как у октябрьских Орионид.

Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00) и вдали от городских огней. Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Он кульминирует около 8 часов утра местного времени. Это быстрые белые метеоры со следами. Скорость метеоров достаточно высока и составляет почти 66 км/сек.

Условия наблюдения майских Акварид в 2023 году неблагоприятные, так как пик происходит в полнолуние (5.05.2023). Полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров.

Кроме того, 5 мая, по информации астрономов, произойдет полутеневое лунное затмение. Этот вид затмения практически не заметен невооруженным глазом, так что это событие интересно только опытным астрономам.

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