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Впереди тяжелые месяцы заместитель премьера РК Жумангарин

Фото из открытых источников

Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал о запасах продуктов питания, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания правительства журналисты расспросили Жумангарина, какие задачи стоят перед его министерством по обеспечению продовольственной безопасности.

«Задача, которая передо мной стоит, она не менялась с момента моего прихода. Необходимо остановить галопирующий рост инфляции, мы это сделали на сегодняшний день. Вы увидели наконец снижение, поэтому в данном контексте правительство пока успешно справляется, но хвастаться рано, впереди тяжелые месяцы, апрель, май, начало июня, межсезонье так называемое», — пояснил министр.

Кроме того, вице-премьер рассказал о запасах овощей в стране.

«Мы подготовили 33 тысячи тонн картофеля11 тысяч моркови7 тысяч тонн капусты и лука. У нас Magnum закупил 6 тысяч тонн лука из Таджикистана. У нас тоже команда сейчас выезжает, по-другому этого не сделаешь, необходимо запас создавать, пока у нас не пойдет своя собственная продукция», — заключил он.

В кулуарах заседания правительства журналисты также спросили Серика Жумангарина о том, сможет ли он выполнить поручение Президента о снижении инфляции. Как ответил на этот вопрос вице-премьер, читайте здесь.

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