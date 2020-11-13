Впереди выходные. Главный санврач Костанайской области пригрозил штрафами

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло принял участие в брифинге. Он напомнил жителям региона , что Костанайская области вошла в «красную зону» по количеству выявленных с COVID-19.

По его данным в регионе с апреля по ноябрь выявлено 4160 случаев COVID-19. Мониторинговые группы продолжают выявлять нарушителей карантина. Владимир Нечитайло обратился к жителям региона и напомнил размер штрафов.

«Хочу обратиться к жителям нашей области, ко всем предпринимателям, чтобы не допустить дальнейшего роста, чтобы не было введения дополнительных ограничений, вы должны соблюдать ограничительные меры. Только строгое соблюдение мер позволит снизить заболеваемость, не допустить дальнейшего распространения и роста количества заболевших. Любое нарушение ведет к наказанию, это штраф. Хотелось бы напомнить, что за малейшее нарушение будет штраa в размере 83 000 тенге. Это для физических лиц. Для юридических лиц, малого, микробизнеса эти штрафы выше. Размеры штрафов для малого бизнеса 230 МРП или 638 940 тенге, средний бизнес 320 МРП — 888 960, крупный бизнес 1600 МРП — 4 миллиона 444 800 тенге. Каждому стоит задуматься, стоит ли нарушать или быть законопослушными гражданами и не нести материальный ущерб», — заключил Владимир Нечитайло.

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