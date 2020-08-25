Впервые доказана возможность повторного заражения COVID-19

Исследователи из Гонконгского университета (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении университета говорится, что 33-летний работник IT-сферы излечился от COVID-19 и был выписан из больницы в апреле. Однако после возвращения из Испании в начале августа он вновь сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Изначально медики не были уверены в том, является ли это повторным заражением или же вирус все это время находился в организме человека. Но, как утверждают исследователи HKU, генетическое секвенирование показало, что штаммы вируса, выявленные у пациента в апреле и августе, «совершенно разные».

Это первый научно подтвержденный случай повторного заражения COVID-19.

«Многие считают, что излечившиеся от COVID-19 пациенты обладают иммунитетом против повторного заражения, потому что у большинства из них в ответ вырабатываются нейтрализующие антитела. Однако есть свидетельство того, что у некоторых пациентов содержание антител снижается через несколько месяцев», — заявили исследователи HKU.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.