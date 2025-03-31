Впервые в Казахстане официально закреплена должность «педагог-профориентатор».
В соответствии с поручением Главы государства и в рамках реализации инициатив Года рабочих профессий в организациях среднего образования впервые официально введена должность педагога-профориентатора.
Данная мера направлена на формирование системы ранней профориентации школьников, обеспечение преемственности между уровнями образования и повышение эффективности взаимодействия между учащимися, родителями, педагогами, колледжами и работодателями.
Педагоги-профориентаторы будут осуществлять:
- сопровождение учащихся в выборе образовательной и профессиональной траектории;
- проведение индивидуальных и групповых консультаций; ▫️организацию профориентационных мероприятий;
- взаимодействие с центрами занятости, колледжами и предприятиями;
- информирование учащихся о востребованных профессиях и тенденциях на рынке труда.
Введение новой должности позволит обеспечить более осознанный и мотивированный выбор профессии, способствовать популяризации рабочих специальностей и воспитать поколение, ориентированное на практические навыки, труд и созидание.
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