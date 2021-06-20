Впервые в Костанае должник по алиментам привлечен к уголовной ответственности

Впервые в Костанае злостный должник по алиментам привлечен к уголовной ответственности. Мужчина на протяжении нескольких лет отказывался исполнять свои обязательства перед четырехлетней дочерью, передает alau.kz.

Меры, предпринимаемые судебным исполнителем, результата не давали.

«После чего взыскатель воспользовалась свои правом и обратилась в полицию, написала заявление по статье 139 о привлечении должника к уголовной ответственности за неисполнение решения суда по взысканию алиментов», — сообщил частный судебный исполнитель Аскат Касимов.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Этот случай единственный в городе, но не единичен в области. Только за пять месяцев этого года к уголовной ответственности привлечены 5 человек. Работа продолжается.

«В настоящее время прокуратурой, по инициативе прокуратуры города начато досудебное расследование в отношении восьми злостных должников, которые находятся в производстве. Обращаем внимание — если имеются вопросы по исполнению производства, где имеются алиментные взыскания, задолженности, просим обращаться в прокуратуру города — Толстого, 57», — говорит прокурор отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры Дияс Тенизбаев.

Всего же в производстве у судебных исполнителей находится более пятнадцати тысяч дел. Общая сумма долга всех алиментщиков порядка пятисот миллионов. Как признается частные судоисполнители, статистика печальная и она растет. Все больше и больше людей не считают нужным содержать своих собственных детей. Они прячутся от судебных исполнителей, не исполняют решений суда, не пугают их и административные штрафы. Многие должники имеют статус безработных. Здесь судебные исполнители идут на беспрецедентные меры, и пытаются через Центр занятости трудоустроить людей. Однако, из 70-ти безработных должников по алиментам в Костанайской области, которые должны были встать на учет — дошли до Центра занятости сорок человек, и лишь восемь из них трудоустроились.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.