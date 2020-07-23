Впервые в области. Руководитель аппарата акима Рудного подал в отставку из-за коррупционных подозрений в адрес подчиненного

Сегодня в здании Костанайского филиала антикоррупционной службы состоялась необычная пресс-конференция.

В присутствии журналистов руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков заявил, что подаёт в отставку. Причина — его непосредственный подчиненный, а именно аким поселка Качар, подозревается в коррупционном преступлении. В каком преступлении — на встрече не уточнили.

«Ведется досудебное расследование. Мною, исходя из морально-этических норм, исходя из того, что я являюсь уполномоченным по этике акимата, было принято, если честно, для меня не простое решение, написать заявление в связи с совершением данного поступка. Я не вижу никакого морального права занимать должность при подобных обстоятельствах», — сообщил Азамат Искаков.

Этот прецедент в Костанайской области первый, когда руководитель добровольно уходит с поста по таким причинам.

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