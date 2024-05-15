Впервые выделили деньги. Пешеходные тротуары появятся в нескольких селах Костанайской области

1200 км областных дорог в этом году планируют отремонтировать в Костанайской области. На эти цели из бюджета было выделено 58 миллиардов тенге. По большей части запланированных проектов конкурсные процедуры уже завершились и начался ремонт.

Большое внимание в этом году уделяется ремонту дорог именно в сельской местности. Асфальт намерены обновить в 108-ми селах. В управлении автодорог рассказали, что в ближайшие три года планируется охватить ремонтными работами все населенные пункты области. Также в этом году была выделена внушительная сумма на обустройство тротуаров в селах.

«Также впервые из средств областного бюджета выделено 37 млн. тенге на установку в сельских населенных пунктах более 900 единиц дорожных знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» и 970 млн. тенге на устройство 35 километров пешеходных тротуаров. Данные меры направлены на улучшение безопасности дорожного движения и инфраструктуры, а также предотвращения въезда грузовых автомобилей на улицы населенных пунктов»,- сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев.

Олжас Нургалиев отметил, что с учетом ремонтных работ этого года, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 91%.

«Вы по каждой улице буквально должны были проехать, сделать соответствующий график, встретиться с людьми и объяснить, что вот эта улица будет в таком-то году. Потому, что у людей как всегда масса вопросов. Значит, людям нужно четко и ясно объяснить. Начинаем естественно с самых важных и главных улиц»,- подчеркнул аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов отметил, что работа ведется не только в сельской местности. В областном центре в этом году приведут в порядок улицы Тауелсиздик и Маяковского, которые с 2018-го года не ремонтировали. А также начнутся работы и на улице Съянова. Этот объект можно считать проблемным, так как ремонт там начался в 2020 году, но до конца подрядчик дело не довел, а после был признан недобросовестным. В этом году работы возобновят.

«По городу Рудный большая работа предстоит. 39 улиц надо будет ремонтировать, из них на 35 улицах частный сектор будет постелен впервые. Реконструкция улицы Горняков. Там шли работы по замене магистральных теплосетей все перерыли, и все было старое. Выделили средства, проект будет завершен в течении двух лет»,- сказал аким области.

Начался в области ремонт и республиканских дорог. На эти цели было выделено 5 миллиардов тенге. Приступили к работам уже на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» от поселка Айсары до Жосалы. Проект это преходящий с прошлого года, завершить его полностью должны в этом году

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.