Впервые за 25 лет пожизненно осужденный в Костанайской области обнял маму

Первое длительное свидание прошло в стенах “Черного беркута”, передает Polisia.kz.

Благодаря новшеству, первый осужденный, приговоренный к пожизненному лишению свободы смог обнять маму спустя 25 лет. В связи с изменениями в уголовно-исполнительном кодексе РК с 17 марта 2023 года в учреждении чрезвычайной безопасности для содержания ПЛС (пожизненно лишенные свободы) добавили пункт “длительные свидания”. В течение времени, для этого была оборудована специальная комната.

Возможность увидеться со своими близкими представилась осужденному Х. Он встретился с матерью и братом, которых не видел лично почти 25 лет. Стоит отметить, что ранее, все свидания с осужденными проходили строго при наличии решетки и наручников. – Данное нововведение способствует укреплению социальных и семейных связей. Благодаря этому, осужденные не теряют контакт с близкими, – уточняют в ведомстве.

Осужденный Х. в учреждение №39 прибыл в 2004 году. Он отбывает наказание за создание преступной группировки. К слову, он был в числе первых осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы.

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