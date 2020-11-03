Впервые за 50 лет капитальный ремонт произвели в костанайском ясли-саду

В костанайском ясли-саде №27, который больше 50 лет не видел кардинальных изменений, близится к завершению капитальный ремонт. Он стал возможным благодаря программе дорожной карты занятости. Для замены системы отопления, фасада, благоустройства территории и прочего было выделено 338 млн тенге

Ясли-сад № 27 состоит из двух корпусов. Первый был построен в 1964 году, второй появился спустя 20 лет. С тех пор серьёзного ремонта здание не видело. Но в этом году сад преобразился. По программе дорожной карты занятости здесь меняется все, а рабочие, которые по этой программе смогли трудоустроиться, с утра и до вечера красят, белят, чинят.

«Выделено порядка 338 млн тенге. Через центр занятости трудоустроено на данном объекте 49 человек, что составляет 100 процентов от запланированной нормы. Доля содержания казахстанских строительных материалов более 90 процентов»,- говорит инженер-сметчик отдела образования акимата города Костанай Ирина Герц.

Разумеется, здесь ежегодно проводился текущий ремонт. Об этом как никто другой знает Динара Жанарыстанова. Она вот уже три года водит в этот сад сына. За это время женщина успела оценить состояние здания. Ей все нравится, за некоторым исключением.

«Но все-таки в группах было прохладно, окна были деревянные, соответственно дуло постоянно. Сейчас везде пластиковые окна все заменено. Долго ждали этого ремонта. В этом году капитальный ремонт, мы очень рады»,- сказала председатель родительского комитета Динара Жанарыстанова.

Заменили тут напольное покрытие, освещение, канализацию, и систему отопления. А кровля раньше была мягкой, теперь же двускатная. Она кстати, уже прошла испытания и снегом, и дождем. Но на этом не все. Преображения есть и снаружи, и это не только фасад здания.

«Полностью заменено асфальтное покрытие. То есть если раньше ширина асфальта была 2,20, то сейчас вдвое оно стало шире — 4,40. Затем наш двор будет облагорожен брусчаткой, завезен чернозем, разбивка клумб, участков для детей»,- рассказала директор ясли-сада№27 отдела образования акимата Костаная Галина Травкина.

Появится для детей футбольное поле, новые веранды, игровые площадки. Сотрудники ясли-сада уверены, что малыши и их родители высоко оценят такое обновление. Правда, когда именно дети смогут вернуться в родные стены, точно неизвестно. Но ремонт уже близится к завершению.

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