Впервые за долгое время: Нацбанк снизил базовую ставку на уровне 17%





Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 18% до 17% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт.

Как сообщили в Нацбанке, решение принято с учетом результатов очередного прогнозного раунда, обновленных макроэкономических показателей и оценки инфляционных рисков.

По данным регулятора, годовая инфляция продолжает замедляться. В мае 2026 года она составила 10,4%, снизившись на 2,5 процентного пункта по сравнению с пиковым значением в 12,9%, зафиксированным в сентябре прошлого года.

Инфляция продолжает снижаться

Продовольственная инфляция в мае замедлилась до 10,7%. На это повлияло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты, социально значимые продукты питания и отдельные импортные товары.

Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7%. В Нацбанке связывают это с укреплением курса тенге и признаками стабилизации потребительского спроса, в том числе за счет замедления роста потребительского кредитования.

Стоимость услуг также росла более умеренными темпами. Инфляция в этом сегменте составила 8,7%, чему способствовали стабилизация спроса и более низкие темпы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Месячная инфляция в мае замедлилась до 0,7% против 0,8% в апреле. Базовая и сезонно очищенная инфляция также составили 0,7%.

Инфляционные ожидания остаются высокими

По оценке Нацбанка, инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в мае составили 12,7%. Последние два месяца этот показатель находится в диапазоне от 12,4% до 12,7%, тогда как ранее превышал 13–14%.

При этом существенное влияние на ожидания продолжает оказывать реформа регулируемых цен.

Ожидания профессиональных участников рынка на конец 2026 года остаются на уровне 10%.

Нацбанк пересмотрел прогноз по нефти

В обновленном базовом сценарии Национальный банк повысил прогноз по стоимости нефти марки Brent на текущий год. Теперь ожидается, что до конца 2026 года средняя цена составит около 90 долларов за баррель.

Повышенный прогноз связан с сохраняющейся геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

В дальнейшем регулятор ожидает постепенное снижение нефтяных цен — до 75 долларов за баррель в 2027 году и до 65 долларов в 2028 году.

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