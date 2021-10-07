Впервые за неуплату алиментов суд в Костанайской области назначил лишение свободы матери

По данным судебных исполнителей, она задолжала своим детям несколько миллионов тенге. Всего в Костанайской области около 160 тысяч, так называемых «алиментных» дел, и инициаторы вынесения подобного вида наказания, надеются, что такой приговор послужит уроком для тех, кто продолжает уклоняться от содержания своих детей.

На полгода отправится в колонию 44-летняя жительница Житикары. 6-ого октября её взяли под арест прямо в зале специализированного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области. Как пояснила руководитель костанайской региональной палаты частных судисполнителей Несибели Басенова, материалы в отношении женщины поступили в их производство ещё в 2018-ом году.

«Там был долг где-то миллион триста тысяч тенге, но с каждым годом накапливался долг, получается. Судебный исполнитель трижды устраивала должника на работу, но однако, не проработав месяц, получив там «копейки», заплатив не более 10-12 тысяч тенге алиментов, она увольнялась», — сообщила руководитель региональной палаты частных судоисполнителей Костанайской области Несибели Басенова.

За это время старшая дочь женщины стала совершеннолетней. Алименты все еще должен получать 16-летний сын. Общая задолженность им на данный момент превышает 3 миллиона тенге. «Дети находятся на воспитании отца. Отец тоже не работает, он таксует, хоть что-то делает, воспитывает и самостоятельно содержит детей», — говорит Несибели Басенова. Должница, до этого, за неуплату алиментов, шесть раз привлекалась к административной ответственности, позже, в 2019 и 2020 годах, к уголовной. Ей уже давали условный срок, и на год ограничивали свободу. «Но, ограничение свободы, я как специалист, не считаю наказанием, поскольку он двигается, на свободе, единственное не может после 21 часа находится в общественных местах, и так далее. Лишение свободы, это, конечно суровое наказание. Полгода это тоже достаточно серьезный срок, но, к сожалению, получится ли её устроить на работу в местах лишения свободы, что бы удерживать там долг, это уже будет решаться в уголовно-исполнительной системе», — сообщила Несибели Басенова.

Такое наказание, надеются судебные исполнители, должно стать примером для других должников, которые долгое время не исполняют свои обязанности. А таких, по словам специалистов, в регионе насчитывается более 160 тысяч.

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