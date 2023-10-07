Впервые жители самостоятельно выберут акимов города Рудного и нескольких районов в Костанайской области

В Костанайской области впервые жители самостоятельно выберут акимов города Рудного, а также Алтынсаринского, Денисовского, Карабалыкского и Федоровского районов.

С 16 сентября по 5 октября в регионе прошло выдвижение кандидатов. По итогам их 17 человек. 10-самовыдвиженцы, остальные — кандидаты от партий.

«С 10 октября текущего года будет проводиться регистрация кандидатов. Для полной регистрации кандидатов необходимо кандидату предоставить декларации о доходах на себя и супругу, также оплатить гарантированный избирательный взнос. Эти две вещи необходимо будет сделать, и тогда будут зарегистрированы. Помимо этого кандидаты, которые выдвигаются самостоятельно, им необходимо собрать подписи избирателей данного округа по поддержке данной кандидатуры, это в размере одного процента от численности избирателей данного округа», — сообщил председатель Костанайской областной избирательной комиссии Александр Малашко.

Что известно о кандидатах? Как отмечают в костанайской избирательной комиссии, очень активная борьба за пост акима в Фёдоровском районе и Рудном, там сразу по 4 кандидата на место, по 3 кандида в других регионах. Кстати в Рудном в числе претентов — действующий аким Виктор Ионенко, руководитель отдела ЖКХ Костаная Денис Петрухно, замруководителя управления координации занятости и социальных программ Максим Устинов, а также самозанятый Дархан Мажиров.

«Все кандидаты обладают высшим образованием, которое необходимо. Средний возраст кандидатов 42, 2 года. Около 5 -6 процентов кандидатов имеют два и более высших образования. Все кандидаты мужчины», — говорит Александр Малашко.

На проведение агитационной кампании и транспортные расходы из областного бюджета каждому кандидату будет выделено по 500 тыс. тенге. Как отметили в облизбиркоме, в этих выборах примут участие больше 135 тыс. человек. Здесь уверены, что явка будет высокая, ведь впервые люди смогут самостоятельно определить того человека, кто займет пост главы в их родном крае.

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