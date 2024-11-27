Депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов сообщил в своем телеграм-канале о положительном заключении предлагаемой поправки.

По его словам, со второй попытки правительство дало положительное заключение на нашу поправку, предусматривающую ужесточение наказания, вплоть до пожизненного заключения для должностных лиц, участвующих в наркобизнесе.

«Поддержка этой нормы со стороны правоохранительных органов демонстрирует их их активную позицию и реальную борьбу с этим злом. Депутаты на рабочей группе поддержали эту поправку. Это важный шаг в борьбе с одной из самых страшных угроз для наших граждан. Когда должностные лица, включая так называемых «оборотней в погонах», обладая доступом к ресурсам и конфиденциальной информации, используют своё положение для участия в наркоторговле, они подрывают доверие граждан к государству и угрожают жизни и здоровью людей. Именно поэтому мы предложили норму, предусматривающую максимальное наказание — пожизненное заключение — для таких лиц. Президент страны ведёт последовательную и жёсткую борьбу с наркобизнесом. Наша цель — не только наказать виновных, но и предотвратить подобные преступления в будущем, ясно показывая, что никто, независимо от своего статуса, не избежит ответственности», — отметил депутат Асхат Аймагамбетов.

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