Депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов сообщил в своем телеграм-канале о положительном заключении предлагаемой поправки.
По его словам, со второй попытки правительство дало положительное заключение на нашу поправку, предусматривающую ужесточение наказания, вплоть до пожизненного заключения для должностных лиц, участвующих в наркобизнесе.
«Поддержка этой нормы со стороны правоохранительных органов демонстрирует их их активную позицию и реальную борьбу с этим злом. Депутаты на рабочей группе поддержали эту поправку. Это важный шаг в борьбе с одной из самых страшных угроз для наших граждан. Когда должностные лица, включая так называемых «оборотней в погонах», обладая доступом к ресурсам и конфиденциальной информации, используют своё положение для участия в наркоторговле, они подрывают доверие граждан к государству и угрожают жизни и здоровью людей. Именно поэтому мы предложили норму, предусматривающую максимальное наказание — пожизненное заключение — для таких лиц. Президент страны ведёт последовательную и жёсткую борьбу с наркобизнесом. Наша цель — не только наказать виновных, но и предотвратить подобные преступления в будущем, ясно показывая, что никто, независимо от своего статуса, не избежит ответственности», — отметил депутат Асхат Аймагамбетов.