Врач назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19

К каким последствиям может привести потеря обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции и как быстрее вернуть восприятие запахов, рассказал в интервью радио Sputnik ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Проблемы с обонянием после COVID-19 обычно проходят через месяц после окончания болезни. Если по истечении этого срока нормальное восприятие запахов не возвращается, нужно срочно обратиться к врачу, советует Зайцев.

«У снижения обоняния есть две составляющие: есть так называемый кондуктивный тип, когда проблемы на уровне слизистой оболочки полости носа, и так называемая сенсоневральная составляющая, когда проблема уже с обонятельной зоной головного мозга. Если говорить про второе, помочь здесь крайне сложно, если говорим про кондуктивную составляющую ‒ помочь и можно, и нужно», – отметил отоларинголог.

Чтобы назначить эффективное лечение, специалисту необходимо будет осмотреть полость носа и носоглотку, а также провести при необходимости дополнительные исследования.

Проблемы с обонянием после коронавируса обычно проходят через месяц после окончания болезни, отмечает врач. Если по истечении этого срока нормальное восприятие запахов не возвращается, нужно срочно обратиться к врачу, советует Зайцев.

«У снижения обоняния есть две составляющие: есть так называемый кондуктивный тип, когда проблемы на уровне слизистой оболочки полости носа, и так называемая сенсоневральная составляющая, когда проблема уже с обонятельной зоной головного мозга. Если говорить про второе, помочь здесь крайне сложно, если говорим про кондуктивную составляющую ‒ помочь и можно, и нужно», – отметил отоларинголог.

Чтобы назначить эффективное лечение, специалисту необходимо будет осмотреть полость носа и носоглотку, а также провести при необходимости дополнительные исследования.

Помочь восстановлению обоняния может и сам пациент. Для этого нужно тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая различные ароматы. Однако не каждый запах для этого подходит, предупредил врач. Ни в коем случае не нужно вдыхать нашатырный спирт, уксус, резкую парфюмерию. Травмированной слизистой от таких сильных запахов ничего хорошего не будет, объяснил Зайцев. А вот, например, мягкий, но стойкий аромат базилика может быть очень эффективным.

«Очень хорошо в этом вопросе помогает запах базилика. В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и «слушать» запах. Он не очень резкий, но очень стойкий, хорошо восстанавливает обонятельные луковицы, способствует улучшению обоняния и раскрывает обоняние пациента, к тому же обладает противовоспалительным действием. Можно делать по несколько вдохов 3‒4 раза в день», – посоветовал Зайцев.

Отоларинголог посоветовал решать вопрос с восстановлением обоняния как можно раньше, чтобы избежать серьезных последствий. Например, проблемы могут возникнуть на чисто бытовом уровне, если человек, который не воспринимает запахи, не поймет, если в доме произойдет утечка газа. Могут быть и серьезные последствия для психоэмоционального состояния.

«Человек, утрачивающий обоняние, может утратить вкус к жизни. Когда человек не чувствует вкуса, не ощущает, не различает запахи, это очень плохо с точки зрения психоэмоционального фона. Постепенно может развиваться состояние депрессии, угнетенного духа, когда нет тяги к жизни», – предостерег Зайцев.

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