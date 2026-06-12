Врач, подаривший счастье материнства: спасибо Татьяне Булгацевич





Хочу сказать огромное спасибо Татьяне Борисовне Булгацевич.

Это врач с большой буквы, настоящий профессионал своего дела и человек с огромным сердцем. Многие годы Татьяна Борисовна руководила перинатальным центром и помогала появляться на свет тысячам малышей.

Мне посчастливилось знать её не только как руководителя и опытного врача, но и как человека, который помог лично мне. Благодаря её профессионализму, вниманию и поддержке я смогла выносить и родить двоих детей.

В самые тревожные моменты она всегда находила нужные слова, вселяла уверенность и спокойствие. Её чуткость, доброжелательность и искреннее участие помогали не меньше, чем медицинские знания и опыт.

О Татьяне Борисовне часто можно услышать добрые слова от пациентов. Её благодарят не только лично, но и в социальных сетях, где регулярно появляются тёплые отзывы и слова признательности. Многие женщины вспоминают её как внимательного, отзывчивого и высокопрофессионального врача, которому можно доверить самое дорогое — здоровье мамы и ребёнка.

Для многих семей Татьяна Борисовна стала частью самой счастливой истории в жизни — истории рождения ребёнка. И моя семья не исключение.

Спасибо Вам за Ваш труд, заботу, мудрость и преданность профессии. За тысячи спасённых судеб, за счастливые улыбки мам и за детей, которым Вы помогли появиться на свет.

Крепкого Вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Такие врачи навсегда остаются в памяти и сердцах своих пациентов.

с глубоким уважением, Наталья Крайнова.

Напомним, в преддверии Дня медицинского работника редакция alau.kz проводит проект «Спасибо, доктор». Мы публикуем истории читателей о врачах, медсёстрах, фельдшерах и других медицинских работниках, которым они хотят выразить благодарность за профессионализм, заботу и помощь в трудные моменты жизни.

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