Врач попросил Минздрав «прекратить игры со статистикой»

Заведующий центром нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» в Алматы Мынжылкы Бердихождаев попросил у Министерства здравоохранения «прекратить игры со статистикой» и регистрировать случаи атипичной пневмонии как коронавирус, передает Tengrinews.kz.

Свое обращение он опубликовал в Facebook. По его мнению, данные, приведенные на официальном сайте Сoronavirus2020.kz не соответсвуют действительности.

«По данным сайта в Казахстане идет смертельная пневмония, которая не связана с коронавирусом. По данным этого сайта, в Казахстане на самом деле появилась новая пневмония приводящая к смерти! Игру со статистикой нужно прекращать! Игра с кодами МКБ-10 привела к запозданию помощи, отказу в госпитализации, росту смертности, запозданию амбулаторной помощи», — пишет врач.

По данным Сoronavirus2020.kz, в Казахстане от коронавирус скончались 375 человек. Число заразившихся выросло до 59 899.

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