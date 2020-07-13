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Врач попросил Минздрав «прекратить игры со статистикой»

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Заведующий центром нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» в Алматы Мынжылкы Бердихождаев попросил у Министерства здравоохранения «прекратить игры со статистикой» и регистрировать случаи атипичной пневмонии как коронавирус, передает Tengrinews.kz.

Свое обращение он опубликовал в Facebook. По его мнению, данные, приведенные на официальном сайте Сoronavirus2020.kz не соответсвуют действительности.

«По данным сайта в Казахстане идет смертельная пневмония, которая не связана с коронавирусом. По данным этого сайта, в Казахстане на самом деле появилась новая пневмония приводящая к смерти!

Игру со статистикой нужно прекращать! Игра с кодами МКБ-10 привела к запозданию помощи, отказу в госпитализации, росту смертности, запозданию амбулаторной помощи», — пишет врач.

По данным Сoronavirus2020.kz, в Казахстане от коронавирус скончались 375 человек. Число заразившихся выросло до 59 899.

 

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COVID-2019 в Казахстане

59899 - зарегистрированно

34190 - выздоровевших

375 - летальных случаев

1605 - в Костанайской области

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