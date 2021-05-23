Врач предупредил о неожиданном симптоме инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что внезапно возникшие проблемы со зрением могут указывать на опасное заболевание или на инсульт, передает Tengrinews.kz.

По словам Мясникова, при возникновении «мушек» перед глазами, если они сопровождаются ухудшением зрения, размытостью или даже болью, необходимо сразу обратиться к врачу.

«Любое выпадение полей зрения — срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика», — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что особенную осторожность в этом вопросе стоит проявить людям, находящимся в зоне риска: пожилым, гипертоникам, диабетикам.

При этом медик призвал не беспокоиться из-за периодически появляющихся «мушек» перед глазами, если они не сопровождаются дискомфортом. Врач объяснил, что это нормальное явление, возникающее из-за денатурации белка. Он также подчеркнул, что вероятность появления «мушек» перед глазами увеличивается с возрастом.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.