Врач раскрыл порядок действий после контакта с больным COVID-19

При контакте с зараженным COVID-19 не всегда стоит бежать делать ПЦР-тест, советует российский врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на радио Sputnik.

Если у кого-то из людей, с которыми вы постоянно общаетесь, диагностирован COVID-19, это не обязательно означает, что вы тоже заболеете, рассказал в интервью изданию врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

По словам врача, имеет значение уровень близости контакта: одно дело – близкое общение без средств защиты, другое – контакт на расстоянии при наличии маски, как это может быть, например, в офисе.

«Чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы. То есть, соответственно, мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы», — отметил Алексей Водовозов.

В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально, соответственно, с его контактами тоже могут связаться.

«Но это далеко не всегда необходимо: к счастью для нас, коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом – это почти стопроцентная вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо», – пояснил врач.

Он напомнил, что если вы привиты хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса, то это снижает риск заражения.

Водовозов добавил, что сейчас основной превалирующий вариант коронавируса – это штамм «дельта», у которого более короткий инкубационный период. Поэтому, если произошло заражение, симптомы проявятся довольно быстро – от 2,5 до 5 дней.

В случае если у вас был контакт с инфицированным, внимательно следите за своим самочувствием, рекомендовал медик.

«Просто наблюдайте за своим состоянием – повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для ковида, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства, так может проявляться в том числе и штамм «дельта». Однако, если вы заметили у себя эти симптомы, следует вызвать врача, которому, помимо прочего, вы сообщите, что у вас был контакт с носителем коронавирусной инфекции», – заключил Водовозов.

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