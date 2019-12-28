Врач рассказала о смертельной опасности снюсов

Результаты исследований снюсов и введения временного запрета их на территории Казахстана прокомментировала и. о. руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Сархат Бейсенова, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДККБТУ Нур-Султана.

«На сегодня мало кто не знает, что такое снюс. Пока мы говорили о профилактике курения, вреде табачного дыма, был придуман и обрел широкую популярность новый продукт – снюс. Доставка никотина в организм проводится через сосательные и жевательные смеси. Причем производители данной продукции не указывают в маркировке содержание табака, в том числе никотина. Как правило, в такие смеси добавляется синтетический никотин, пищевые ароматизаторы, канцерогены, сахар, соль. Содержание никотина в одном пакетике снюса достигает от 20 до 250 мг. Для сравнения одна сигарета содержит 1,5 мг. Один пакетик снюса может содержать смертельную дозу никотина. В среднем смертельная доза составляет 0,5-1 мг на один килограмм массы тела», – рассказала Сархат Бейсенова.

По ее словам, употребление снюсов наносит непоправимый вред здоровью, приводит к риску возникновения онкологических заболеваний ротовой области, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, психическим расстройствам.

В результате регулярного употребления снюса может замедлится либо остановится рост организма, ухудшится память и внимательность, появится агрессия и раздражительность. Также ослабнет иммунитет, и организм станет более восприимчивым к инфекционным заболеваниям, появится высокий риск возникновения онкологических болезней ротовой полости, желудка и поджелудочной железы.

Имеются отдельные обращения родителей и подростков за медицинской помощью, в связи с изменившимся поведением – излишней раздражительностью, необъяснимой эйфорией или агрессией, связанных с токсическим воздействием больших доз никотина.

«Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК в лабораториях Национального центра экспертизы проведены исследования снюсов на содержание никотина и других токсичных веществ. По результатам лабораторных исследований филиала «Национальный центр экспертизы г. Нур-Султан» в снюсе «Жевательная смесь на основе органической целлюлозы без содержания табака «Corvurs Logan», производства РФ обнаружен табак, когда производитель в маркировке об этом не заявляет. В продукции, шведского производства обнаружено несоответствие по маркировке, где производитель не указывает дату изготовления, а любой продукт имеет срок годности от даты выпуска, тем самым производитель вводит в заблуждение потребителя», – отметила Сархат Бейсенова.

Она дополнила, что постановлением Главного государственного санитарного врача РК с 12 декабря 2019 года введена временная санитарная мера по запрету ввоза, применения, реализации и распространения данных некурительных табачных и бестабачных изделий.