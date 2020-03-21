Врачам Костанайской области пообещали доплату за работу «круглые сутки»

В Костанайской области для оказания медицинских и противоэпидемических мероприятий выделено 2,1 миллиарда тенге. Об этом сообщил аким региона Архимед Мухамбетов в ходе встречи с акимами городов и районов.

Выделенные средства планируется направить на доплату врачам и медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. «2,1 миллиарда тенге выделены для усиления материально-технического обеспечения наших медицинских учреждений. Это маски, дезинфицирующие средства и оборудование», — сказал аким области.

На эти средства в область в ближайшее время также планируется поставить 41 аппарат искусственной вентиляции легких. «В области уже есть такие аппараты. Но мы понимаем, что при заболеваниях, в особенности у пожилых людей и людей, имеющих хронические заболевания, отказывают легкие, поэтому и закупаем дополнительно. 11 единиц уже прибудут на днях и еще 30 — до 15-20 апреля», — сообщил аким.

Рассказал аким и о том, что врачам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, будет организована доплата. «241 миллион тенге пока мы заложили — это доплата врачам и медицинским работникам, которые будут работать круглые сутки», — пояснил глава региона.

Как выяснилось, в области случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. По словам руководителя управления здравоохранения акимата области Вячеслава Дудника, с целью профилактики и недопущения распространения данной инфекции в регионе проводятся все необходимые мероприятия, развернуты 695 коек для противодействия инфекции.

Также, по словам руководителя облздрава, из резерва правительства выделены дополнительные средства. На сумму 21,5 миллиона тенге в область закуплены дополнительно противовирусные препараты, антибиотики, маски, перчатки, капсула для транспортировки, а также защитные костюмы.

Усилена в Костанайской области и работа по санитарно-пропускному контролю на всех пунктах пропуска госграницы. «В Костанайской области имеется 8 пунктов пропуска, из них 2 железнодорожных закрыты, на остальных пропускная способность значительно снизилась с 4 тысяч до тысячи в сутки, — сказал руководитель Департамента контроля качества товаров и услуг по Костанайской области Орал Бекмагамбетов. — Также в целях исполнения указа Президента республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» департаментом организованы контроль и мониторинг за 1064 основными объектами социально-бытового назначения».

Так, в 33 крупных торговых центрах по реализации промышленных товаров введены ограничения по работе до 18 часов и усилению дезинфекционного режима. Кроме этого, приостановлена деятельность 105 объектов, в том числе 21 торгового центра, 23 развлекательных центров, 10 кинотеатров, 15 фитнес-центров, 4 ночных клубов и 32 других общественных заведений.

В области также ограничена работа 38 вещевых рынков, на которых установлен режим работы с 11.00 до 17.00 часов с усилением дезинфекционных мероприятий. Такие ограничения коснулись и 246 кафе и ресторанов с числом посадочных мест менее 50, которые теперь будут работать только до 22.00 часов.

Закрыты и 97 объектов внешкольного дополнительного образования, а уведомления об усилении дезинфекционного режима вручены более 100 объектам, в том числе 21 ЦОНу, 35 банкам, 44 религиозным объединениям. За соблюдением введенных ограничений в вышеуказанных учреждениях и заведениях в области следит мониторинговая группа.

Но, как оказалось на деле, не все предприниматели следуют введенным ограничениям. По словам акима Костаная Кайрата Ахметова, в супермаркетах областного центра, к примеру, не все сотрудники торгового объекта обеспечены масками и одноразовыми перчатками, а продажа хлебобулочных и кондитерских изделий осуществляется без индивидуальной упаковки. Мониторинговой группой также выявлены факты функционирования кафе, ресторанов после 22.00 часов.

Подводя итоги проводимой работы, аким области Архимед Мухамбетов порекомендовал представителям бизнеса следовать введенным ограничениям и рекомендациям во благо здоровья жителей и гостей региона. Руководителям ответственных государственных органов и акимам городов, районов поручено на постоянной основе проводить работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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