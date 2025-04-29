Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 29 апреля 2025 года высказалась о выплате медработникам долгов по заработной плате, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она признала наличие «определенных задержек» с финансированием медорганизаций.

«Сегодня по заработной плате мы за март-апрель фактически полностью выплатили. Есть вопросы по апрелю, но мы сегодня буквально ждем транш. И транш 2 мая. Я думаю, что вопросы по финансированию будут поэтапно закрывать. Это (деньги. – Прим. ред.) – не резерв правительства, это бюджетные средства, которые направляются на ГОБМП, льготные категории. Это средства, которые будут направлены от Министерства финансов», – сообщила она.

Министр же отрицает тот факт, что в Таразе и еще в ряде регионов больницы приостанавливали свою работу из-за невыплат.

«Таких фактов не было. Если есть у вас конкретные факты, можете сейчас после брифинга дать, мы отдельно разберемся по этим организациям. Потому что по всем медицинским организациям у нас ежедневный мониторинг, вплоть до частных организаций, в разрезе всех 20 регионов мы смотрим, где есть задержки по заработной плате и по другим обязательным выплатам. Поэтому этот вопрос на контроле», – заверила министр.

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