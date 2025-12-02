В Костанайской области зафиксирован резкий рост заболеваемости корью. Если в прошлом году был зарегистрирован всего один случай, то на сегодняшний день число заболевших достигло 58 человек, большинство из них — дети.
Кто находится в группе риска
По данным эпидемиологов, среди заболевших 13 детей младше одного года, 16 — в возрасте от года до четырёх лет, ещё 10 детей — от пяти до девяти лет. В управлении здравоохранения сообщили, что рост заболеваемости начался ещё в ноябре прошлого года.
Госпитализация и тяжёлые случаи
По словам заместителя руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области Айданы Буркитбаевой, 25 детей с подтверждённой корью находятся на лечении в детской областной больнице. Один ребёнок — в тяжёлом состоянии из-за осложнения в виде острой пневмонии.
Где выявлено больше всего случаев
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Костанае и Аркалыке. В управлении здравоохранения отмечают, что 86% пациентов оказались непривитыми .
Причины отсутствия вакцинации
Из общего числа заболевших 21 случай связан с отказом от вакцинации, 13 детей не достигли прививочного возраста, в 11 случаях прививочный статус не установлен, ещё 5 детей имели медицинский отвод.
Чем опасна корь
Специалисты подчёркивают, что корь отличается чрезвычайно высокой заразностью и передаётся воздушно-капельным путём. Заболевание может вызывать тяжёлые осложнения — пневмонию, энцефалит, отиты и слепоту — из-за сильного подавления иммунитета.
Дополнительная вакцинация в регионе
В связи с ростом заболеваемости в Костанайской области проводится дополнительная вакцинация, в том числе детей с шестимесячного возраста. Прививку можно получить в поликлинике по месту прикрепления.
Парацетамол и аспирин взлетели в цене: как подорожало здравоохранение
До 50 суток ареста: за какие действия казахстанцам грозит наказание
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.