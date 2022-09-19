USD 477.12
EUR 475.45
RUB 7.95
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Врачи больницы медцентра управделами Президента РК проведут в Костанае приём

Врачи больницы медцентра управделами Президента РК проведут в Костанае приём

С 22 по 23 сентября врачи больницы медицинского центра УДП РК приедут в Костанай. 

Приём будут вести — кардиохирург Алибек Тойбаев, ангиохирург Аблай Сейткалиев, аритмолог Ринат Камиев проведут бесплатный прием пациентов (с 18 лет) в Костанайской областной больнице.

Цель выездной акции – повышение доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи для населения республики. За шесть месяцев текущего года в 8 регионах проведены бесплатные консультативные приемы по вышеуказанным профилям. В результате акции проконсультировано более 700 пациентов.

Пациенту необходимо взять с собой на консультацию:
-документ удостоверяющий личность;
-для приёма к кардиохирургу: ЭКГ, протокол ЭхоКГ, диск коронарографии/КТ и все имеющиеся выписки, обследования, анализы;
-для приема к аритмологу: ЭКГ, Холтер ЭКГ, протокол ЭхоКГ.
-для приёма к ангиохирургу: УЗДГ сосудов, диск КТ или аортографии и все имеющиеся выписки, обследования, анализы.
Дата и время приема в г.Костанай:
22 сентября с 12:00 – 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
23 сентября с 09:00 – 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
Для предварительной записи звонить по номеру: 8 (7142) 54-17-39.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

В МВД рассказали, как будут проводить легализацию иностранных авто в Казахстане
Следующая новость

Отслужившие в армии казахстанцы смогут бесплатно учиться в вузах без ЕНТ