Врачи больницы медцентра управделами Президента РК проведут в Костанае приём

С 22 по 23 сентября врачи больницы медицинского центра УДП РК приедут в Костанай.

Приём будут вести — кардиохирург Алибек Тойбаев, ангиохирург Аблай Сейткалиев, аритмолог Ринат Камиев проведут бесплатный прием пациентов (с 18 лет) в Костанайской областной больнице.

Цель выездной акции – повышение доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи для населения республики. За шесть месяцев текущего года в 8 регионах проведены бесплатные консультативные приемы по вышеуказанным профилям. В результате акции проконсультировано более 700 пациентов.

Пациенту необходимо взять с собой на консультацию:

-документ удостоверяющий личность;

-для приёма к кардиохирургу: ЭКГ, протокол ЭхоКГ, диск коронарографии/КТ и все имеющиеся выписки, обследования, анализы;

-для приема к аритмологу: ЭКГ, Холтер ЭКГ, протокол ЭхоКГ.

-для приёма к ангиохирургу: УЗДГ сосудов, диск КТ или аортографии и все имеющиеся выписки, обследования, анализы.

Дата и время приема в г.Костанай:

22 сентября с 12:00 – 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

23 сентября с 09:00 – 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Для предварительной записи звонить по номеру: 8 (7142) 54-17-39.

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