Врачи борются за жизнь. Ядовитая змея укусила девочку в Костанайской области

Как сообщил alau.kz главный врач Костанайской областной больницы Нурлан Ержанов, девочка поступила в больницу утром 24 июля.

Со словам 13-летней девочки, они с родителями поехали на рыбалку 23 июля на границе Костанайской и Челябинской областей. Там ее укусила змея.

«Змея укусила ребёнка за палец правой руки. В динамике в области укуса образовался некроз, выраженный отек всей правой верхней конечности и грудной клетки справа. Ребенку ввели сыворотку против яда змеи, сыворотку против гангрены, провели антибактериальную и противоинтоксикационную терапии. Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Отек спадает», — сообщил главный врач Нурлан Ержанов.

Врачи борются за жизнь девочки.

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