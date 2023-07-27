Врачи борются за жизнь. Ядовитая змея укусила девочку в Костанайской области

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Как сообщил alau.kz главный врач Костанайской областной больницы Нурлан Ержанов, девочка поступила в больницу утром 24 июля.
Со словам 13-летней девочки, они с родителями поехали на рыбалку 23 июля на границе Костанайской и Челябинской областей. Там ее укусила змея.
«Змея укусила ребёнка за палец правой руки. В динамике в области укуса образовался некроз, выраженный отек всей правой верхней конечности и грудной клетки справа. Ребенку ввели сыворотку против яда змеи, сыворотку против гангрены, провели антибактериальную и противоинтоксикационную терапии. Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Отек спадает», — сообщил главный врач Нурлан Ержанов.
Врачи борются за жизнь девочки.
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