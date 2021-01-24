Врачи из Президентской клиники проведут бесплатный прием в Костанае

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Медики приедут в Костанай в рамках выездной акции «Мой милый доктор».
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Среди врачей — кардиохирург Ерлан Денеев и врач-аритмолог Шалкар Смагулов.
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Бесплатный прием пациентов врачами Президентской клиники состоится по адресу: г. Костанай, ул. 1 Мая, 151. КГП «Костанайская областная больница» (поликлиническое отделение).
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Дата и время приема: 26 и 27 января 2021 года с 09:00 — 18:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
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На консультативный прием пациент должен иметь при себе:
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— для приема к кардиохирургу: ЭКГ, протокол ЭхоКГ, диск коронарографии/КТ;
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— для приема к аритмологу: ЭКГ, Холтер ЭКГ, протокол ЭхоКГ.
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Подробная информация по телефону: 8 (7142) 54-17-39.
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