Врачи Казахстана ориентируется на негативный прогноз по коронавирусу

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов высказался о возможной новой волне коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Прогнозы состоят из трех составляющих: негативный, реалистичный и позитивный. Минздрав Казахстана и Правительство сейчас ориентируются все-таки на некий негативный прогноз. Прогноз бывает долгосрочный и краткосрочный. Долгосрочный имеет очень высокую степень погрешности, поэтому Минздрав опирается на краткосрочные — недельные или 10-15-дневные прогнозы, — сказал Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

По его словам, ввод новых карантинных мер зависит от каждого человека, а именно от соблюдения санитарных норм.

Какие будут карантинные меры — усилятся или ослабятся, зависит напрямую от поведения, дисциплины нашего общества. Мы должны неукоснительно исполнять требования санврачей. В первую очередь, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Не собираться в закрытых помещениях в количестве большем, чем разрешается в постановлении санврача, — отметил официальный представитель Минздрава.

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