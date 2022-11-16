Врачи костанайской областной больницы спасли пациента в критическом состоянии

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Тромбоэмболия легочной артерии считается одним из тяжелейших острых сосудистых заболеваний, сопровождающихся высокой летальностью, являясь третьей по частоте причиной смерти в развитых странах.
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Тромбоэмболия легочной артерии развивается молниеносно. Ещё быстрее нужно было действовать врачам.
«Это наш совместный командный успех. Тут нет мелочей: быстро выставлен диагноз, своевременная экстренная помощь, реанимация, послеоперационное наблюдение». Тромбэктомия легочных артерий в Костанае проведена впервые. Уникальность операции в том, что удаление тромба из легочных артерий произведено в условиях искусственного кровообращения и гипотермии», — говорит кардиохирург Абунасыр Суханов.
Пациент находится в реанимации. Но его жизнь сейчас вне опасности.
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