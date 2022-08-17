Врачи Костанайской областной детской больницы успешно провели операцию по удалению опухоли головного мозга

В Костанайской областной детской больнице развивается нейрохирургическая служба. Десятки маленьких пациентов, которые должны были ехать на лечение в столицу, получили помощь, не выезжая за пределы области, сообщает пресс-служба КФ ОСМС. Теперь пациенты лечатся, наблюдаются и оперируются у нас в ОДБ. Одним из таких пациентов оказалась Шарафутдинова Эвелина.

Со слов мамы, Шарафутдиновой Светланы, в августе 2019 года ребенка стала беспокоить головная боль, тошнота, рвота. Обследования выявили опухоль головного мозга. Для всей семьи эта новость стала шоком, к тому же состояние ребенка быстро ухудшалось.

Ребенка госпитализировали в Костанайскую областную детскую больницу, где провели две операции — вначале шунтирующую для снижения внутричерепного давления, после — само удаление опухоли.

Три года Эвелина находилась под наблюдением врачей, так как по тактике лечения нельзя было сразу извлекать шунт. В июне 2022 года для его извлечения пациентку вновь госпитализировали в областную детскую больницу, операция прошла успешно!

Операция по удалению опухоли головного мозга была выполнена впервые в истории областной детской больницы. На сегодняшний день здоровье ребенка вне опасности, Эвелину уже выписали из больницы. В дальнейшем родители будут консультироваться у невропатологов и продолжать реабилитационное лечение.

«Все врачи и медсестры сработали слаженно и четко. Особая благодарность главному врачу нейрохирургу Асилбекову Улыкбек Егеновичу, поскольку он не только провел успешную операцию моей дочери, но и сумел психологически нас подготовить. Я считаю предварительные беседы перед операцией играют большую роль» — поделилась мама ребенка.

«Это была сложная и дорогостоящая операция, рады за Эвелину, желаем ей здоровья. Областная детская больница продолжит дальнейшее оснащение медоборудованием и повышение квалификации персонала. Хотел подчеркнуть, что для детей до 18 лет вся медпомощь предоставляется бесплатно, так как расходы за них возмещает система ОСМС» — сообщил главный врач ОДБ Улыкбек Асилбеков.

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