Врачи назвали, на какие бесполезные анализы направляют в частных клиниках

Порой при обследовании нас отправляют сдавать биоматериал на целый ряд анализов. По словам врачей, некоторые из них абсолютно напрасны, пишет Экспресс К.
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Политика частных клиник заключается во внимательном отношении и полном анамнезе. Но длинный список анализов может говорить совершенно об обратном, считает врач-терапевт Роман Леончук.
Первым в этом списке идет helicobacter pylori. Широко распространенный возбудитель инфекции желудка. Он вызывает такие патологии, как гастрит и язвенную болезнь.
«Абсолютно бесполезный анализ. Тест не расскажет, есть ли он у вас или нет. Он лишь намекнет, что бактерии у вас когда-то были. Следующий тест на дисбактериоз. Такого диагноза нет и клинических рекомендаций тоже нет», — объясняет доктор.
При этом его стоимость начинается от восьми тысяч тенге. Также напрасная трата средств, по словам врача, касается сдачи анализа на антитела к вирусу Эпштейна — Барра, или цитомегаловирус. Что в простонародье называется герпесом.
«Это вирус герпеса организма четвертой группы. Надо ли говорить, что почти все мы контактировали с этим вирусом. И тест это с удовольствием подтвердит», — говорит терапевт.
И его стоимость в диагностических лабораториях начинается от 2,5 тысячи тенге.
К этому списку можно отнести и анализ на онкомаркеры, так как сдавать его всем подряд не нужно. Этот анализ делают только те люди, которым уже поставлен диагноз, и необходимо уточнить ремиссии и прогноз заболевания.
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