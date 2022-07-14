Врачи назвали, на какие бесполезные анализы направляют в частных клиниках

Порой при обследовании нас отправляют сдавать биоматериал на целый ряд анализов. По словам врачей, некоторые из них абсолютно напрасны, пишет Экспресс К.

Политика частных клиник заключается во внимательном отношении и полном анамнезе. Но длинный список анализов может говорить совершенно об обратном, считает врач-терапевт Роман Леончук.

Первым в этом списке идет helicobacter pylori. Широко распространенный возбудитель инфекции желудка. Он вызывает такие патологии, как гастрит и язвенную болезнь.

«Абсолютно бесполезный анализ. Тест не расскажет, есть ли он у вас или нет. Он лишь намекнет, что бактерии у вас когда-то были. Следующий тест на дисбактериоз. Такого диагноза нет и клинических рекомендаций тоже нет», — объясняет доктор.

При этом его стоимость начинается от восьми тысяч тенге. Также напрасная трата средств, по словам врача, касается сдачи анализа на антитела к вирусу Эпштейна — Барра, или цитомегаловирус. Что в простонародье называется герпесом.

«Это вирус герпеса организма четвертой группы. Надо ли говорить, что почти все мы контактировали с этим вирусом. И тест это с удовольствием подтвердит», — говорит терапевт.

И его стоимость в диагностических лабораториях начинается от 2,5 тысячи тенге.