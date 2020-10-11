Врачи назвали новые симптомы COVID-19

О заражении коронавирусом могут сигнализировать мышечная боль, повышенная утомляемость и волдыри на ногах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Британские ученые сообщили о трех новых симптомах коронавируса, на которые ранее пациенты не обращали внимания.

В представленном документе также перечислены потеря обоняния и вкуса, лихорадка, боль в груди, мышечная боль, хриплый голос, диарея, бред, волдыри на ногах и красные рубцы на лице и шее — все эти симптомы могут проявиться у пациентов в первую неделю заболевания.

В официальный список данные симптомы пока добавлять не планируют, так как это усложнит диагностирование заболевания. Как пояснили специалисты, это может увеличить нагрузку на систему тестирования и снизить ее точность с 95 до 19 процентов. Поэтому основными симптомами по-прежнему стоит считать повышенную температуру тела, потерю обоняния и сухой кашель.

Ученые также предложили британским властям новый способ борьбы с дальнейшим распространением инфекции: достаточно дать людям бесплатный доступ к сериалам и играм, а также обеспечить их едой, уверены специалисты.

Как оказалось, сейчас всего 20 процентов опрошенных британцев готовы соблюдать самоизоляцию даже при наличии симптомов заболевания.

В заключительной части документа также были приведены наиболее подверженные заражению коронавирусом группы населения. И на этот раз в них включили домохозяек.

Согласно заключению медиков, женщины, регулярно проводящие дома уборку и стирающие вещи членов семьи вручную, заражаются коронавирусом чаще, так как он может жить на поверхностях до трех дней.

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