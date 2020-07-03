Врачи общаются с бессимптомниками через WhatsApp

Бессимптомных больных с коронавирусом врачи навещают виртуально. Для этого медики используют телефон и популярные мессенджеры, передает alau.kz

Люди, которые получили положительный тест на коронавирус, но при этом не имеют никаких симптомов болезни, проходят лечение дома. Врачи их не посещают. Связываются с такими пациентами исключительно по телефону.

«Получилось так, что у меня подтвердился. Соответственно меня самоизолировали. Мне звонили по WhatsApp. Мы видели друг друга. У нас созвон каждый день. Обычно происходит это после обеда. Визуально видимо видят, что я здоров, бодр и отвечаю на все вопросы. Ну и я сам себя чувствую хорошо»,- поделился один из бессимптомных заболевших коронавирусом.

Такой контакт с пациентами осуществляют мобильные бригады. Они созданы при каждой поликлинике. Входят в них медицинские сестры и участковые терапевты. За каждым из них закреплены свои пациенты. Проведенный ими виртуальный осмотр и полученные ответы о самочувствии медики фиксируют в амбулаторной карте больного. А вот, что касается работы стационаров, то развернутые там койки на данный момент заполнены уже наполовину.

«В настоящий момент у нас развернуто 1773 койки. Из них около 500 инфекционных. На них находятся 186 пациентов. Это около 37 процентов загруженности коек. Около 700 коек развернуто провизорных. В них находится около 63 процентов пациентов, то есть загруженности»,- рассказала Анжела Бексултанова, заместитель руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Среди заболевших коронавирусом оказываются и медики. За то, что они заболели в ходе своей работы, им полагается выплата от государства. Однако, в начале врачам и мед.сестрам предстоит доказать, что они заразились на работе, даже соблюдая всю инфекционную безопасность. Для этого проводят эпид.расследование. А затем его результаты рассматривает специальная комиссия, в чей состав входят высшие чины региона.

«Проводится кто «за», кто «против». На сегодняшний момент у нас около 13 медицинских работников были рассмотрены на данном заседании комиссии»,- сказала Анжела Бексултанова.

Работа, которую сейчас проводят с заболевшими COVID-19, отражается на оказании помощи другим пациентам. К примеру, увеличился срок ожидания скорой помощи. В некоторых районах области он составляет от 20 минут до часа. Это происходит из-за роста числа звонков. На станцию скорой их приходит уже до 1200 ежедневно. Чтобы снизить наплыв, людей с признаками ОРВИ и пневмонии просят обращаться по телефону к своему участковому врачу. А он в свою очередь определит все дальнейшие действия пациента.

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