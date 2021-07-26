Врачи рассказали о новом свойстве вакцины от коронавируса

Вакцинация может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижении когнитивных функций. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на URA.RU.

«Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост (постковидный синдром). У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях (распределение субъектов в две или более групп и затем сравнение результатов), мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», — рассказал Водовозов.

Врач пояснил, что для доказательства теории нужно провести эксперимент. «Надо, чтобы мы взяли две группы: одна — экспериментальная, вторая — контрольная. Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает», — подытожил Водовозов.

Похожего мнения придерживается вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 «привитых людей, в принципе, не наблюдается».

«Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма, соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома», — подытожил он.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.