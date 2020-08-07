Врачи стационара в Костанайской области рассказали об отношении пациентов к ним и болезни

Врачи продолжают бороться за жизни и здоровье пациентов с пневмонией и коронавирусом. При этом сами они не редко испытывают большую психологическую нагрузку. Как рассказали медики, некоторые пациенты, поступающие в стационары, негативно настроены к врачам, а другие излишне тревожны, передает alau.kz

Айсулу работает врачом всего год. Когда в 11 классе девушка выбирала профессию, то и предположить не могла, что придется работать в условиях пандемии. Айсулу признается, когда был большой наплыв заболевших, эмоции могли накрыть так, что девушке хотелось все бросить. Но она взяла себя в руки, и по сей день выполняет свой врачебный и человеческий долг.

«Это помощь людям. Никто от этого не застрахован. Могут заболеть чужие люди, могут заболеть родные люди. В любой момент можно оказать какую-то помощь. Пациенты разные бывают. Но в основном, конечно, они поступают и у всех на первом месте тревога. Даже если объективно у них состояние удовлетворительное, на рентгене, на КТ все хорошо, температуры нет, они все равно переживают, тревожатся. Кто-то сам себе накручивает»,- сообщила Айсулу Таласпаева, врач-фтизиатр Костанайского областного центра фтизиопульмонологии.

Врачи говорят, что справиться с тревогой пациентов помогают беседы. Медики стараются проводить их по мере своих сил. И это находит свой отклик.

«У меня в стационаре находится мама. Она лежит с пневмонией двухсторонней. Плюс диагноз COVID. В отношении медиков она не жаловалась. Всегда говорила, что очень внимательные, доступно всегда все объясняют, все анализы, все рассказывают: какие препараты колят, что делают, для чего. Им только можно сказать «спасибо». Благодаря нашим медикам я завтра, скорее всего, забираю маму из больницы. Она выздоровела. Большое спасибо медикам нашим»,- поделилась Евгения, дочь пациентки Костанайского областного центра фтизиопульмонологии.

Но «спасибо» медикам говорят не всегда. Врачи рассказали, что многие заболевшие, попадая в стационар, уже настроены негативно, и могут даже грубить персоналу. Все из-за страха, что им не окажут должную помощь.

«На самом деле у нас есть все препараты для лечения необходимые. Пациенты не покупают. У нас есть все в наличии. Достаточно кислородных концентраторов. Есть палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. Достаточно сотрудников, врачей, мед.персонала»,- сказала Светлана Амельченко, врач-фтизиатр Костанайского областного центра фтизиопульмонологии.

Айсулу и Светлана на двоих курируют 39 пациентов. К ним они и возвращаются после недолгого отдыха здесь же во дворе больницы.

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