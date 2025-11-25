Все школы областного центра (37 учреждений) с сегодняшнего дня временно перешли на онлайн-формат. Мера связана с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся и педагогов, а также повторными случаями болезни. В районах области решение носят точечный характер: на дистанционке — 10 школ Камыстинского, Карабалыкского, Алтынсаринского и Костанайского районов.

«Это мера безопасности»: позиция управления образования

По данным управления образования, помимо городских школ, в 72 учебных заведениях области на дистанционный формат переведены 682 класса — это 12 408 школьников. В сумме по региону сейчас онлайн обучаются 49 948 детей. «Меры направлены на обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса», — сообщили в ведомстве.

Как перестроились школы

Информация о переходе была доведена до родителей и педагогов заранее, школы наладили расписания и каналы для связи с классами. В школе-лицее № 2 отмечают высокую вовлеченность старшеклассников на первых онлайн-уроках: занятия проходят в привычное время по утверждённым программам и с текущей аттестацией.

Цифровые инструменты уроков

Для проведения занятий педагоги используют видеоконференции (Zoom), интерактивные презентации (Canva) и тестовые платформы (QUIZ) с таймингом и контролем попыток. Учителя подчёркивают, что качественная обратная связь и участие каждого ученика остаются ключевыми требованиями, вне зависимости от формата.

Ситуация в колледжах

В организациях ТиПО также усиливают меры профилактики. По состоянию на сегодня на больничных — более 3,7 тыс. из 22 тыс. студентов. Полностью в дистанционном режиме работают три колледжа: Костанайский колледж сферы обслуживания, Костанайский политехнический высший колледж и Костанайский высший колледж Казпотребсоюза. Ещё в шести колледжах на онлайн переведены 32 группы.

Что дальше

Учебные заведения действуют в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача и своими локальными актами. В конце недели управление образования оценит эпидситуацию и объявит о дальнейшем формате обучения. Родителям рекомендуют следить за объявлениями школ и электронными дневниками.

В Костанйской области закупают квартиры для врачей-очередников В Костанайской области стартовал новый механизм обеспечения жильём медиков. По Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на...

Какой будет погода в Костанае и области 26 ноября Утром и днём на западе, севере и востоке области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег) и...