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Временно ограничат движение автотранспорта в центре Костанае

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Информацию распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. 

24 декабря на центральной площади городского акимата пройдет единый день детских новогодних ёлок от имени Президента Республики Казахстан.

«В этой связи, в целях безопасности участников мероприятия, движение для автотранспорта по улице Пушкина от ул.Баймагамбетова до ул.Дулатова будет временно ограничено с 9.00 до 12.00 часов. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам», — говорится в сообщении.

 

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