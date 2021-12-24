Временно ограничат движение автотранспорта в центре Костанае

Информацию распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

24 декабря на центральной площади городского акимата пройдет единый день детских новогодних ёлок от имени Президента Республики Казахстан.

«В этой связи, в целях безопасности участников мероприятия, движение для автотранспорта по улице Пушкина от ул.Баймагамбетова до ул.Дулатова будет временно ограничено с 9.00 до 12.00 часов. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам», — говорится в сообщении.

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