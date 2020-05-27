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Временно ограничено движение на участке дороги в Костанайской области

фото из открытых источников

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В связи с проведением строительно-монтажных работ на участке автомобильной дороги в Костанайской области будет ограничено движение для грузового транспорта.

С 28 мая по 06 июня на период проведения строительно-монтажных работ на участке автомобильной дороги областного значения «Затобольск-Садчиковка-Сергеевка» с 4,5 км по 11 км будет временно ограничено движение для грузового автотранспорта с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» приносит извинения за причиненные временные неудобства.

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