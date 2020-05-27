Временно ограничено движение на участке дороги в Костанайской области

фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
9304 - зарегистрированно
4669 - выздоровевших
37 - летальных случаев
131 - в Костанайской области
В связи с проведением строительно-монтажных работ на участке автомобильной дороги в Костанайской области будет ограничено движение для грузового транспорта.
С 28 мая по 06 июня на период проведения строительно-монтажных работ на участке автомобильной дороги областного значения «Затобольск-Садчиковка-Сергеевка» с 4,5 км по 11 км будет временно ограничено движение для грузового автотранспорта с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags: Алау грузовой транспорт Казахстан Костанай Костанайская область новости общество ограничение движения ремонт