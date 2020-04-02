Временно освободить от налогов предпринимателей поручил Токаев

Акиматам поручено совершать «покупку под урожай» впрок на полгода вперед, а предпринимателей временно освободят от уплаты налогов, передает alau.kz

Предприниматели получат временное освобождение от уплаты налогов. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Причиной решения стал введенный режим ЧП, из-за которого многие были лишены дохода.

«Для субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев с 1 апреля до 1 октября нынешнего года отменяется начисление и уплата налогов и других платежей из фонда оплаты труда,»- сказал в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев.

Перечень сфер бизнеса, к которым применят новое правило, утвердит госкомиссия по чрезвычайному положению. Пока в этот список входят транспортные услуги, гостиничный бизнес, общественное питание и другие. Также для представителей малого и среднего бизнеса приостанавливается уплата всех налогов сроком на 3 месяца. Однако заплатить по налоговым обязательствам все равно придется, но позднее. Затронул президент и вопрос оплаты кредитов для бизнеса.

«Многие предприниматели просят приказать банкам не начислять проценты на кредиты за период чрезвычайного положения. Следует понимать, что для банков это упущенная выгода… В целом в случае дальнейшего ухудшения ситуации Правительство и финансовые регуляторы примут меры по решению данного вопроса,»- прозвучало в речи президента.

Поддержку обещают оказать и агропромышленному сектору. На весенне-полевые работы из бюджета выделят 70 миллиардов тенге. Фермеры смогут их получить через кредитную корпорацию по ставке не выше 5 процентов. Вместе с этим по программе «Экономика простых вещей» выделят дополнительно 100 миллиардов тенге. Ставка по этому займу для всех отраслей составит 6 процентов.

«Кроме того, ставлю задачу Правительству по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до 165 тенге за литр или на 15 процентов от рыночной цены. Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене. Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до конечных получателей – фермеров,»- поручил глава государства.

Акиматам и правительству поручено внедрить «покупку под урожай». Продукция должна закупаться у отечественных сельхоз и перерабатывающих предприятий как минимум на полгода вперед. В то же время сейчас ведется работа по снижению импортных пошлин по ряду продовольственных товаров.

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