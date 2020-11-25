USD 424.49
EUR 504.51
RUB 5.59
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Временное отключение электроэнергии в Костанае

Временное отключение электроэнергии в Костанае

фото из открытых источников

Vinkmag ad

План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 27 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

26 ноября с 10:00 до 17:00 часов

  • детский сад № 4 по ул. Чернышевского, 72,
  • ТД Азия» по ул. Чернышевского, 68 б.

Спальный сектор:

  • ул. Чернышевского, 68,
  • ул. Строительная, 16,
  • ул. Карбышева, 17,19,21.

27 ноября  с 10:00 до 18:00 часов

  • банк «Хоум кредит» по ул. Каирбекова, 75/1,
  • департамент Юстиции по пр. Тауелсиздик, 38,
  • ТД «Атлант»,
  • народный банк по пр. Аль-Фараби, 42,
  • ГУ «Отдел земельных отношений» по ул. Каирбекова, 75.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби, 32,36а,38,40а,
  • пр. Тауелсиздик, 35,27,37,
  • пр. Абая, 166,168.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

10 человек избили и ограбили костанайца
Следующая новость

Названа возможная причина пожара в Федоровской ЦРБ