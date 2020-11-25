Временное отключение электроэнергии в Костанае

фото из открытых источников
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 27 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
26 ноября с 10:00 до 17:00 часов
- детский сад № 4 по ул. Чернышевского, 72,
- ТД Азия» по ул. Чернышевского, 68 б.
Спальный сектор:
- ул. Чернышевского, 68,
- ул. Строительная, 16,
- ул. Карбышева, 17,19,21.
27 ноября с 10:00 до 18:00 часов
- банк «Хоум кредит» по ул. Каирбекова, 75/1,
- департамент Юстиции по пр. Тауелсиздик, 38,
- ТД «Атлант»,
- народный банк по пр. Аль-Фараби, 42,
- ГУ «Отдел земельных отношений» по ул. Каирбекова, 75.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби, 32,36а,38,40а,
- пр. Тауелсиздик, 35,27,37,
- пр. Абая, 166,168.
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Tags: Алау горэлектросеть Казахстан Костанай Костанайская область новости общество отключение электроэнергии