Временное отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 27 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

26 ноября с 10:00 до 17:00 часов

детский сад № 4 по ул. Чернышевского, 72,

ТД Азия» по ул. Чернышевского, 68 б.

Спальный сектор:

ул. Чернышевского, 68,

ул. Строительная, 16,

ул. Карбышева, 17,19,21.

27 ноября с 10:00 до 18:00 часов

банк «Хоум кредит» по ул. Каирбекова, 75/1,

департамент Юстиции по пр. Тауелсиздик, 38,

ТД «Атлант»,

народный банк по пр. Аль-Фараби, 42,

ГУ «Отдел земельных отношений» по ул. Каирбекова, 75.

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби, 32,36а,38,40а,

пр. Тауелсиздик, 35,27,37,

пр. Абая, 166,168.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.