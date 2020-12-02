Временное отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 2 по 4 декабря с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
2 декабря с 10:00 до 18:00 часов
- магазин «Солнечный» по ул. Каирбекова, 379,
- магазин «Элитный» «Олимп +», «Балапан»,
- стоматология «Эра» по ул. Каирбекова, 377.
3 декабря с 14:00 до 16:00 часов
- Городская больница по ул. Дзержинского, 9,
- ТОО «Агний».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби, 142,144,
- ул. Майлина, 41,43,
- пр. Тауелсиздик, 169.
4 декабря с 14:00 до 16:00 часов
- магазин «Норма» по ул. Гоголя, 61,
- аптека «Фармаком» по пр. Абая, 160,
- стоматология «Вита» по пр. Абая, 160.
Спальный сектор:
- пр. Абая, 160,
- ул. Гоголя, 61,
- ул. Павлова, 42,44,
- 5 Апреля, 34а,30
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау горэлектросеть Казахстан Костанай Костанайская область новости общество отключение электроэнергии электричество