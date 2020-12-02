Временное отключение электроэнергии в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети с 2 по 4 декабря с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

2 декабря с 10:00 до 18:00 часов

магазин «Солнечный» по ул. Каирбекова, 379,

магазин «Элитный» «Олимп +», «Балапан»,

стоматология «Эра» по ул. Каирбекова, 377.

3 декабря с 14:00 до 16:00 часов

Городская больница по ул. Дзержинского, 9,

ТОО «Агний».

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби, 142,144,

ул. Майлина, 41,43,

пр. Тауелсиздик, 169.

4 декабря с 14:00 до 16:00 часов

магазин «Норма» по ул. Гоголя, 61,

аптека «Фармаком» по пр. Абая, 160,

стоматология «Вита» по пр. Абая, 160.

Спальный сектор:

пр. Абая, 160,

ул. Гоголя, 61,

ул. Павлова, 42,44,

5 Апреля, 34а,30

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